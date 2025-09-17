PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Täuschungsversuch bei der Einreise - Bundespolizei entdeckt Pass im Schuh

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Flughafen Köln/Bonn kontrollierte die Bundespolizei in der Nacht zum 15. September eine Frau, die mit einer französischen ID-Karte einreisen wollte. Bereits beim Abgleich von Lichtbild und Person ergaben sich Zweifel, die sich in der anschließenden Befragung verstärkten: Auf einfache Fragen antwortete die Frau mehrfach mit ihrem angeblichen Geburtsort, statt mit dem tatsächlichen Abflugort. Erst durch Hinweise anderer Passagiere korrigierte sie ihre Angaben.

Auch die körperlichen Merkmale passten nicht zum Dokument: Während die ID eine Größe von 1,70 Metern auswies, maß die kontrollierte Person kaum 1,50 Meter. Biometrische Vergleiche bestätigten die Unstimmigkeiten. Zudem versuchte die Frau, durch Schiefhalten des Kopfes bei Bildaufnahmen eine klare Zuordnung zu erschweren.

Die weiteren Maßnahmen führten schließlich zum entscheidenden Fund: Bei einer Durchsuchung entdeckten die Beamten in ihrem Schuh einen haitianischen Reisepass. Damit war die Täuschung aufgeklärt und die wahre Identität festgestellt.

Gegen die Frau wird nun wegen Missbrauchs von Ausweispapieren und versuchter unerlaubter Einreise ermittelt. Sie stellte außerdem ein Asylgesuch.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer

Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 12:03

    BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet international gesuchten Rumänen

    Bielefeld (ots) - In der Nacht zu Montag (15. September) hat die Bundespolizei bei einer Kontrolle im Hauptbahnhof Bielefeld einen 32-jährigen Rumänen verhaftet. Er wurde von seinem Heimatland mit internationalem Haftbefehl gesucht. Ihm sollte in Rumänien wegen schweren Diebstahls der Prozess gemacht werden. Da er untergetaucht war, erließen die rumänischen Justizbehörden einen internationalen Haftbefehl. Der ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 11:41

    BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle am Hauptbahnhof

    Hamm (ots) - Zwei Fahndungserfolge hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof Hamm am Montag (15. September) verbucht. Am Morgen haben die Einsatzkräfte einen 27-jährigen Deutschen in einer Kontrolle verhaftet. Gegen den in Hamm wohnhaften Mann bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund, weil er die Geldstrafe aus einer Verurteilung im vergangenen Jahr nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren