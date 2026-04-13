Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau im Schwarzwald: EC-Karte weggenommen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 11.04.2026, gegen 22.00 Uhr nahm ein bislang unbekannter Tatverdächtiger einem 19-Jährigen seine EC-Karte in der Friedrichstraße Höhe Schwimmbad aus der Hand und flüchtete. Der 19-Jährige rannte dem Unbekannten hinterher und stürzte . Kurze Zeit später wurden mit der entwendeten EC-Karte unberechtigte Abbuchungen getätigt. Das Polizeirevier Schopfheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder sonstige Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Das Polizeirevier Schopfheim nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07622 66698-0 entgegen.

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