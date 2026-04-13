PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau im Schwarzwald: EC-Karte weggenommen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 11.04.2026, gegen 22.00 Uhr nahm ein bislang unbekannter Tatverdächtiger einem 19-Jährigen seine EC-Karte in der Friedrichstraße Höhe Schwimmbad aus der Hand und flüchtete. Der 19-Jährige rannte dem Unbekannten hinterher und stürzte . Kurze Zeit später wurden mit der entwendeten EC-Karte unberechtigte Abbuchungen getätigt. Das Polizeirevier Schopfheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder sonstige Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Das Polizeirevier Schopfheim nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07622 66698-0 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 11:49

    POL-FR: Freiburg-Waltershofen: Feuerwehr löscht Brand in Dachgeschosswohnung

    Freiburg (ots) - Am Sonntagmorgen, 12.04.2026, kurz vor 6:00 Uhr wurde ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Niedermattenstraße in Freiburg-Waltershofen gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei befanden sich zwei Zimmer einer Dachgeschosswohnung bereits im Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es den Brand zu ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 11:49

    POL-FR: Rheinfelden: Holzunterstand in Vollbrand - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Ein brennender Holzverschlag hinter einer Schule in der Müßmattstraße wurde der Polizei am Sonntag, 12.04.2026, gegen 02.30 Uhr gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten an. Vor Ort stand der Holzunterstand, in welchem sich zwei Mülltonnen befanden, in Vollbrand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Wie sich der Holzunterstand entzünden ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 11:46

    POL-FR: Schopfheim: Unfall auf der L139 - eine Leichtverletzte

    Freiburg (ots) - Mit ihrem Suzuki befuhr am Freitag, 10.04.2026, gegen 12.50 Uhr eine 62 Jahre alte Frau die L139 von Schopfheim kommend in Richtung Maulburg. An der Kreuzung von der L139 auf die B317 beabsichtigte die 62-Jährige abzubiegen und übersah dabei den entgegenkommenden 45-Jahre alte Nissan-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei welchem sich die 62-Jährige leicht verletzte. Sie wurde durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren