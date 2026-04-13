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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Waltershofen: Feuerwehr löscht Brand in Dachgeschosswohnung

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 12.04.2026, kurz vor 6:00 Uhr wurde ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Niedermattenstraße in Freiburg-Waltershofen gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei befanden sich zwei Zimmer einer Dachgeschosswohnung bereits im Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es den Brand zu löschen und das Übergreifen der Flammen auf andere Wohneinheiten zu verhindern. Den Bewohnern des Mehrparteienhauses war es noch rechtzeitig gelungen, das Brandobjekt zu verlassen. Eine Person wurde noch vor Ort vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht. Die übrigen Hausbewohner blieben unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Wohnung im Dachgeschoss ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war das Feuer in der Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Wie genau es zu dem Brand kam, sollen nun die Ermittlungen des Polizeipostens Freiburg-Rieselfeld ergeben.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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