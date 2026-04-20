Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg/Riegel/BAB A5: Falschfahrer nach Verkehrsunfall schwerstverletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der Autobahn A5, im Bereich Riegel zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 62-jähriger Motorradfahrer schwerste Verletzungen erlitt.

Aus bislang unbekannten Gründen war er Mann gegen 16:15 Uhr bei der Anschlussstelle Freiburg-Mitte in entgegengesetzter Fahrtrichtungin in Richtung Karlsruhe aufgefahren und legte anschließend rund 15 Kilometer als "Geisterfahrer" auf der Autobahn zurück.

Während seiner Fahrt kam es zu mehreren Straßenverkehrsgefährungen und Kollisionen zwischen anderen Verkehrsteilnehmern, als diese versuchten, dem Geisterfahrer auszuweichen.

Die gefährliche Fahrt endete schließlich im Bereich Riegel, als der Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden Fahrzeug auf der linken Spur kollidierte. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und zog sich schwerste Verletzungen zu.

Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer konnte der Unfallstelle nicht mehr rechtzeitig ausweichen und überfuhr das am Boden liegende Motorrad.

Die Autobahn in Fahrtrichtung Freiburg musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung bis etwa 19:00 Uhr vollständig gesperrt werden.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat den Unfall aufgenommen und bittet weitere Geschädigte oder Zeugen, sich zu melden.

Die polizeilichen Maßnahmen wurden von Kräften der Autobahnpolizei Offenburg sowie dem Polizeirevier Emmendingen unterstützt. Neben dem Rettungsdienst waren auch mehrere Fahrzeuge der Autobahnmeisterei im Einsatz.

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