POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad - Radfahrerin verletzt
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 15.04.2026, gegen 11.40 Uhr, kam es in Höhe eines Lebensmitteldiscounters in der Tumringer Straße zu einem Unfall.
Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin verließ den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters und wollte nach links in die Tumringer Straße einbiegen. Dabei übersah sie eine von rechts kommende 57-jährige Radfahrerin, welche den falschen Radschutzstreifen benutzte. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge und die Radfahrerin stürzte auf die Fahrbahn. Mit Kopfverletzungen wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach Sachlage trug die Radfahrerin keinen Fahrradhelm.
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