POL-FR: Bad Säckingen: Opferstock im Fridolinsmünster beschädigt

Freiburg (ots) - Zu einem Feuerwehreinsatz mit Hausräumung kam es am Donnerstag, 16.04.2026 gegen 22.40 Uhr in der Zellerstraße. Zuvor beabsichtigte ein 30 Jahre alter Mann sich in seiner Wohnung im Mehrfamilienhaus Pommes in Öl zu frittieren. Als er kurze Zeit später zurück in die Küche kam, brannte es. Die über 20 Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten das ...

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