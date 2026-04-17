POL-FR: Bad Säckingen: Opferstock im Fridolinsmünster beschädigt
Freiburg (ots)
Unbekannte beschädigten zwischen Montag, 13.04.2026, 12.30 Uhr und Dienstag, 14.04.2026, 10.30 Uhr den Opferstock im Fridolinsmünster. Der oder die Täter versuchten diesen aufzubrechen, was misslang. Da der Opferstock regelmäßig geleert wird, befindet sich zu keinem Zeitpunkt ein nennenswerter Geldbetrag darin.
md/ce
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell