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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vörstetten: Einbruch in Vörstetten - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 14.04.2026, 5.30 Uhr und Donnerstag, 16.04.2026, 16.30 Uhr sind unbekannte Täter in eine Wohnung in der Bühlackerstraße in Vorstetten eingebrochen. Hierzu hatte sie ein Loch in die Scheibe der Terrassentür geschlagen und verschafften sich so Zutritt zum Anwesen. Im Anschluss durchsuchten sie die Wohnung nach Wertgegenständen.

Zurzeit liegen noch keine genauen Angaben zum Diebesgut und der Schadenshöhe vor.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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