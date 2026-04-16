Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kreis Breisgau-Hochschwarzwald: Anrufstraftaten durch sogenannte "Schockanrufe"

Freiburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 13.04.2026 und Dienstag, 14.04.2026, kam es im Bereich Titisee-Neustadt, Hinterzarten, St. Märgen, Schluchsee, Löffingen und Friedenweiler zu zahlreichen Anrufen durch sogenannte "Falsche Polizeibeamte".

Nach Sachlage wurden die Personen durch die Betrüger telefonisch kontaktiert. In einigen Telefonaten stellte sich der Anrufer als angeblicher Polizeibeamter vor und meldete einen Unfall eines nahen Angehörigen. In den meisten Fällen gaben sich aber die Anrufer als nahe Angehörige aus, die vorgaben, einen Verkehrsunfall gehabt zu haben und um Geld baten. Alle Angerufenen bemerkten den Betrugsversuch als solchen und beendeten das Telefonat, sodass es glücklicherweise zu keinem Schadenseintritt gekommen war und verständigten die örtliche Polizei.

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