Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten: Schlägerei zwischen drei Männern - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 15.04.2026 um 16:38 Uhr kam es in Eichstetten in der Straße "Am Wannenberg" zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Nach bisherigen Zeugenaussagen sei dabei auch ein Messer oder eine Eisenstange eingesetzt worden.

Einer der Beteiligten ging im Anschluss an die Schlägerei flüchtig. Bei der Überprüfung durch die Polizei versteckte dieser einen Koffer unter einem Traktor. In dem Koffer wurde nachfolgend eine größere Menge Marihuana sichergestellt.

Die Polizei Bötzingen Tel. 07663 6053-0 führt die Ermittlungen und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Auch das Polizeirevier Breisach ist rund um die Uhr unter 07667 9117-0 erreichbar.

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