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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannter soll Passantin die Handtasche entrissen haben - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter soll am Dienstag, 14.04.2026, um 10.45 Uhr in der Breisacher Straße in Freiburg einer Passantin die Handtasche entrissen haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand lief die Geschädigte auf dem Verbindungsweg bei den Westarkaden, als ein unbekannter Mann auf Höhe des Hausnummer 153 offenbar versuchte, etwas aus der Handtasche der Frau zu entwenden. Als die Geschädigte dies bemerkte, hielt sie ihre Handtasche fest. Der Mann riss anschließend so stark an der Tasche, dass diese beschädigt wurde und sich der Inhalt auf der Straße verteilte. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei leicht. Mehrere Passanten eilten der Geschädigten zur Hilfe. Der Unbekannte hob mutmaßlich einen Schlüssel vom Boden auf und flüchtete mit dem Diebesgut in Richtung Berliner Allee. Er wird wie folgt beschrieben:

   - circa 1,90 Meter groß, ca. 40 Jahre alt, helle Hautfarbe, blonde
     kurze Haare

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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