PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Pkw beschädigt und weggefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Samstag, 11.04.2026, vermutlich zwischen 22 und 0 Uhr, einen in der Kirchstraße in Freiburg am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw gestreift und beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher hinterließ an dem beschädigten Pkw einen Zettel mit einer Telefonnummer, die jedoch nicht vergeben ist. Möglicherweise kam es unbeabsichtigt zu einem Schreibfehler in der Telefonnummer.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Unfallverursacher, sich mit der Verkehrspolizei (Tel. 0761 882 3100) in Verbindung zu setzen. Auch mögliche Zeugen, die den Unfall beobachten haben und Hinweise zum mutmaßlichen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 14:12

    POL-FR: Rheinhausen: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen - Zeugenaufruf

    Freiburg (ots) - Zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen kam es in der Nacht von 14. auf 15.04.2026 in Rheinhausen. Nach derzeitigem Kenntnisstand überprüften bislang unbekannte Täter die Verschlussverhältnisse an mehreren PKWs. Leider stellten sie eine Vielzahl an nicht verschlossenen Fahrzeugen fest und konnten so zahlreiche Dinge von Wert entwenden. Deshalb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren