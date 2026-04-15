Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Pkw beschädigt und weggefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Samstag, 11.04.2026, vermutlich zwischen 22 und 0 Uhr, einen in der Kirchstraße in Freiburg am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw gestreift und beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher hinterließ an dem beschädigten Pkw einen Zettel mit einer Telefonnummer, die jedoch nicht vergeben ist. Möglicherweise kam es unbeabsichtigt zu einem Schreibfehler in der Telefonnummer.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Unfallverursacher, sich mit der Verkehrspolizei (Tel. 0761 882 3100) in Verbindung zu setzen. Auch mögliche Zeugen, die den Unfall beobachten haben und Hinweise zum mutmaßlichen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich zu melden.

oec

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