Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinhausen: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen kam es in der Nacht von 14. auf 15.04.2026 in Rheinhausen. Nach derzeitigem Kenntnisstand überprüften bislang unbekannte Täter die Verschlussverhältnisse an mehreren PKWs. Leider stellten sie eine Vielzahl an nicht verschlossenen Fahrzeugen fest und konnten so zahlreiche Dinge von Wert entwenden.

Deshalb folgender Hinweis der Polizei:

Bitte lassen Sie ihr Fahrzeug niemals unverschlossen stehen und prüfen Sie stets, ob die Schließautomatik auch zuverlässig funktioniert! Lassen Sie keine Wertsachen und auch keine Taschen oder Rucksäcke im Fahrzeug.

Anwohner aus Rheinhausen werden gebeten, ihre privaten Überwachungskameras auf verdächtige Personen zu überprüfen und gegebenenfalls der Polizei mitzuteilen. Auch weitere Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Kenzingen, Tel 07644 9291-0, gerne entgegen. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) rund um die Uhr entgegen.

dk

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