Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Bei Restaurantbesuch Geldbörse aus Tasche entnommen und Bargeld entwendet

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.04.2026, gegen 13.00 Uhr, hielt sich ein 74-jähriger Mann zum Essen in einem Restaurant eines Kaufhauses in der Turmstraße auf, als er bemerkte, wie sich ein unbekannter Mann an seiner Tasche, welche über einem Stuhl hing, zu schaffen machte. Der 74-Jährige drehte sich um und sprach den Unbekannten an. Dann nahm der Senior seine Tasche und bemerkte, dass seine Geldbörse auf dem Boden lag. Als er seine Geldbörse ergriff, flüchtete der Unbekannte in Richtung Treppenhaus. Aus der Geldbörse wurden die Eurogeldscheine entwendet.

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