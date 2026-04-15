PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Bei Restaurantbesuch Geldbörse aus Tasche entnommen und Bargeld entwendet

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.04.2026, gegen 13.00 Uhr, hielt sich ein 74-jähriger Mann zum Essen in einem Restaurant eines Kaufhauses in der Turmstraße auf, als er bemerkte, wie sich ein unbekannter Mann an seiner Tasche, welche über einem Stuhl hing, zu schaffen machte. Der 74-Jährige drehte sich um und sprach den Unbekannten an. Dann nahm der Senior seine Tasche und bemerkte, dass seine Geldbörse auf dem Boden lag. Als er seine Geldbörse ergriff, flüchtete der Unbekannte in Richtung Treppenhaus. Aus der Geldbörse wurden die Eurogeldscheine entwendet.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 13:07

    POL-FR: Laufenburg: Unfall zwischen Pkw und Lkw - zwei verletzte Personen

    Freiburg (ots) - Mit seinem BMW befuhr am Dienstag, 14.04.2026 gegen 15.30 Uhr ein 26 Jahre alter Mann die B34 von Bad Säckingen kommend in Fahrtrichtung Albbruck. Kurz nach der Abzweigung in Richtung Hochsal kam er talwärts fahrend auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Der 26-Jährige und auch der 30 Jahre alte Lkw-Fahrer wurden bei ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 13:06

    POL-FR: Klettgau: Gestürzter Radfahrer ins Krankenhaus eingeliefert

    Freiburg (ots) - Zu einem Radunfall kam es am Mittwoch, 15.04.2026 gegen 08.20 Uhr in der Schwarzbachstraße. Diese befuhr zuvor ein 71-jähriger Mann mit seinem Citybike, als vom Fußweg, aus Richtung Auenring, ein 8-jähriges Kind mit seinem Tretroller auf die Straße fuhr. Durch eine Hecke bestand für beide Beteiligten keine Sicht auf den jeweils anderen. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren