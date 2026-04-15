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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Unfall zwischen Pkw und Lkw - zwei verletzte Personen

Freiburg (ots)

Mit seinem BMW befuhr am Dienstag, 14.04.2026 gegen 15.30 Uhr ein 26 Jahre alter Mann die B34 von Bad Säckingen kommend in Fahrtrichtung Albbruck. Kurz nach der Abzweigung in Richtung Hochsal kam er talwärts fahrend auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Der 26-Jährige und auch der 30 Jahre alte Lkw-Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Warum der 26-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet ist Gegenstand der Ermittlungen, könnte aber einen gesundheitlichen Hintergrund haben. Am BMW entstand 10.000 Euro Sachschaden, am Lkw 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B34 war im Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Laufenburg mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

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Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

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E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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