PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Gestürzter Radfahrer ins Krankenhaus eingeliefert

Freiburg (ots)

Zu einem Radunfall kam es am Mittwoch, 15.04.2026 gegen 08.20 Uhr in der Schwarzbachstraße. Diese befuhr zuvor ein 71-jähriger Mann mit seinem Citybike, als vom Fußweg, aus Richtung Auenring, ein 8-jähriges Kind mit seinem Tretroller auf die Straße fuhr. Durch eine Hecke bestand für beide Beteiligten keine Sicht auf den jeweils anderen. Der 71-Jährige bremste stark ab um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Zu einer Kollision mit dem Kind kam es nicht. Nachdem beide Parteien den Unfallort verlassen hatten, wurde der 71-Jährige im Nachgang mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Citybike entstand Sachschaden von rund 250 Euro.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 13:04

    POL-FR: Görwihl/ Oberwihl: Unfall mit 3.000 Euro Sachschaden

    Freiburg (ots) - Mit seinem Nissan befuhr am Dienstag, 14.04.2026 gegen 10.40 Uhr ein 20 Jahre alter Mann den Verbindungsweg zwischen Oberwihl und Hogschür. Aus nicht geklärten Gründen kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Grünstreifen und landete mit seinem Fahrzeug teilweise im Bach "Hochsaler Wuhr". Der 20-Jährige blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 12:07

    POL-FR: Ehrenkirchen: Jugendlicher von zwei E-Scooter-Fahrern angegriffen - Zeugenaufruf

    Freiburg (ots) - Ein Jugendlicher ist am Montag, 13.04.2026, gegen 17 Uhr in der Raiffeisenstraße in Ehrenkirchen, Ortsteil Kirchhofen, von zwei E-Scooter-Fahrern angegriffen worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen die Unbekannten den Jugendlichen zunächst angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. In der Folge hätten sie den Jugendlichen ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 08:21

    POL-FR: Titisee-Neustadt: Fahndungskontrolle auf der Bundesstraße B31

    Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Am Montag, 13.04.2026 wurde in der Zeit von 13:00-17:30 Uhr auf dem Parkplatz Vierthäler bei Titisee eine Kontrollstelle durchgeführt. Unter anderem wurde bei der Kontrolle eine Person festgestellt, gegen die ein Haftbefehl wegen Betrug bestand. Die Person wurde festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Freiburg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren