Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Gestürzter Radfahrer ins Krankenhaus eingeliefert

Freiburg (ots)

Zu einem Radunfall kam es am Mittwoch, 15.04.2026 gegen 08.20 Uhr in der Schwarzbachstraße. Diese befuhr zuvor ein 71-jähriger Mann mit seinem Citybike, als vom Fußweg, aus Richtung Auenring, ein 8-jähriges Kind mit seinem Tretroller auf die Straße fuhr. Durch eine Hecke bestand für beide Beteiligten keine Sicht auf den jeweils anderen. Der 71-Jährige bremste stark ab um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Zu einer Kollision mit dem Kind kam es nicht. Nachdem beide Parteien den Unfallort verlassen hatten, wurde der 71-Jährige im Nachgang mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Citybike entstand Sachschaden von rund 250 Euro.

md/tb

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