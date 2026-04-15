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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Fahndungskontrolle auf der Bundesstraße B31

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Montag, 13.04.2026 wurde in der Zeit von 13:00-17:30 Uhr auf dem Parkplatz Vierthäler bei Titisee eine Kontrollstelle durchgeführt.

Unter anderem wurde bei der Kontrolle eine Person festgestellt, gegen die ein Haftbefehl wegen Betrug bestand. Die Person wurde festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Freiburg verbracht.

Außerdem wurde ein Klein-Lkw kontrolliert, dessen Fahrer Anzeichen von vorangegangenem Drogenkonsum aufwies. Ein in der Folge durchgeführter Drogenvortest bestätigte diese Vermutung und verlief positiv. Der Fahrer gelangt deshalb zur Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald. Außerdem wurde ihm vorübergehend die Weiterfahrt untersagt. Da der Fahrer zudem keinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hatte musste er eine Sicherheitsleistung über 500,00 Euro bezahlen.

Zudem konnten zwei Pkw-Lenker festgestellt werden, die keine gültige Fahrerlaubnis besaßen. Auf beide kommt eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Freiburg zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
WiJ, 07651/9336-0
Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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