Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Polizei sucht nach Unfallflucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Montag, 13.04.2026 zwischen 13:10 Uhr und 13:30 Uhr in Bad Krozingen in der Thürachstraße im Bereich der Therme. Hier stand ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug, welches nach derzeitigem Kenntnisstand durch ein anderes Fahrzeug beim Wenden touchiert und beschädigt wurde. Der Fahrer des Wagens fuhr in unbekannte Richtung davon. Der Unfallhergang konnte durch einen Zeugen beobachtet werden.

Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich möglicherweise um einen VW, Typ Up, gehandelt haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro.

Da sich die Unfallörtlichkeit unmittelbar gegenüber mehrerer Lokale befindet, könnten weitere Zeugen den Unfallhergang beobachtet haben. Diese werden gebeten, mit dem Polizeiposten Bad Krozingen, Tel. 07633 93824-0 Kontakt aufzunehmen. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Müllheim (Tel. 07631/1788-0) rund um die Uhr entgegen.

dk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell