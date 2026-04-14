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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen am Hochrhein: Unfall zwischen Pedelec und Auto

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.04.2026, kam es gegen 06.00 Uhr zu einem Unfall an der Einmündung Mühleweg in die Hauptstraße in Hohentengen. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 62- jähriger Ford-Fahrer aus dem Mühleweg in die bevorrechtigte Hauptstraße einzubiegen. Dabei übersah er einen 24- jährigen Pedelec-Fahrer, der ohne Beleuchtung und dunkel gekleidet unterwegs gewesen sein soll. Der Pedelec-Fahrer kam zu Fall und verletzte sich. Er musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Ford entstand Sachschaden von ungefähr 2.000 Euro. Noch bevor die Unfallstelle abgesichert werden konnte, fuhr ein Tesla gegen das am Boden liegende Pedelec.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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