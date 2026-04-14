Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Tatverdächtiger nach Tresoraufbruch in Untersuchungshaft

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 11.04.2026, zwischen 8:30 Uhr und 8:45 Uhr wurde in einem Waschsalon in der Egonstraße im Freiburger Stadtteil Stühlinger ein Münztresor durch einen zunächst Unbekannten aufgebrochen.

Der Betreiber des Waschsalons meldete am Samstagmorgen über den Polizeinotruf, dass in dem geöffneten und ohne Personal betriebenen Salon randaliert worden sei. Vor Ort stellte die Polizeistreife einen beschädigten Wäschekorb sowie einen aufgebrochene Münzgeldkasse fest. Daraus sei auch Bargeld entwendet worden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen ergab sich der Tatverdacht gegen eine männliche Person, die zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Pullover eines Freiburger Fußballvereins bekleidet gewesen sein soll. Der Unbekannte sei nach der Tat mit der Beute und einem Tretroller in Richtung Hauptbahnhof davongefahren.

Durch die während der weiteren Ermittlungen erlangten Personenhinweise konnten Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz den Gesuchten gegen 17:00 Uhr auf dem Stühlinger Kirchplatz vorläufig festnehmen. Bei der anschließend durchgeführten Personenkontrolle stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Freiburg den 46 Jahre alten Tatverdächtigen deutscher Staatsangehörigkeit bereits aufgrund einer zurückliegenden Verurteilung wegen eines Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben hatte.

Der Mann befindet sich zwischenzeitlich in einer Justizvollzugsanstalt. Die gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Freiburg sowie der Polizei zum Umfang der Beute dauern an.

ak

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