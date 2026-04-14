Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg: 55-jähriger Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Neuenburg am Montag, 13.04.2026, ist ein 55-jähriger Pkw-Fahrer schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah ein 46-jähriger Pkw-Fahrer, der gegen 16.05 Uhr die Max-Schweinlin-Straße in südöstliche Richtung befuhr, mutmaßlich beim Abbiegen nach links auf einen Parkplatz einen entgegenkommenden bevorrechtigten Pkw-Fahrer.

Der 55-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Gesamthöhe von rund 11.000 Euro.

oec

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