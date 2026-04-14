Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Grünes Klassenzimmer mutwillig zerstört - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 28.03.2026 bis Montag, 13.04.2026, wurde das grüne Klassenzimmer in Tiengen erheblich zerstört. Dieses war durch Hecken und Sträucher verdeckt und liegt am Ufer der Wutach, nahe der Stadthalle und war mit Sitzgelegenheiten und einem Pavillon eingerichtet. Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit gehört oder beobachtet haben. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 283 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

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