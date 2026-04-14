PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: 49-jähriger Mann vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Am Samstag, 11.04.2026, wurde der 49-jährige Olivier B. aus Buggingen bei der Polizei als vermisst gemeldet. Zuletzt hielt sich der Vermisste in Emmendingen auf. Überprüfungen möglicher Hinwendungsorte sowie intensive Suchmaßnahmen, unter anderem unter dem Einsatz des Polizeihubschraubers, erbrachten bislang keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet.

Ein Foto des Vermissten kann im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link aufgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/emmendingen-vermisstenfahndung/

Personenbeschreibung:

Der Vermisste ist 1,81 Meter groß, hat eine athletische Statur und braune kurze Haare. Bekleidet war er zuletzt mit einem grau-weißen Kapuzenpullover und einer beigefarbenen Hose.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 11:47

    POL-FR: Freiamt: Unbefugter Gebrauch eines Baggers - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Bislang unbekannte Täterschaft nahm zwischen dem 11. und 12. April auf bislang unbekannte Art und Weise einen auf der Baustelle Kölblinsberg (Bau eines Winderades) in Freiamt abgestellten Kettenbagger in Betrieb. Der Bagger wurde anschließend von der Baustelle bis in den Bereich Felsen 1 in Freiamt gefahren. Hierbei wurde das Fahrzeug auf den ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 11:10

    POL-FR: Zell im Wiesental: Holzbrücke beim Himmelsbach beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Unbekannte beschädigten die Holzbrücke im Stadtwald Zell im Wiesental, welche sich über den vorderen Himmelsbach befindet. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montagabend, 06.04.2026 und Dienstagmorgen, 07.04.2026. Rund 7.000 Euro Sachschaden wurden an der Brücke verursacht. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) sucht Zeugen, welche Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren