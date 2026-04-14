Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: 49-jähriger Mann vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Am Samstag, 11.04.2026, wurde der 49-jährige Olivier B. aus Buggingen bei der Polizei als vermisst gemeldet. Zuletzt hielt sich der Vermisste in Emmendingen auf. Überprüfungen möglicher Hinwendungsorte sowie intensive Suchmaßnahmen, unter anderem unter dem Einsatz des Polizeihubschraubers, erbrachten bislang keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet.

Ein Foto des Vermissten kann im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link aufgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/emmendingen-vermisstenfahndung/

Personenbeschreibung:

Der Vermisste ist 1,81 Meter groß, hat eine athletische Statur und braune kurze Haare. Bekleidet war er zuletzt mit einem grau-weißen Kapuzenpullover und einer beigefarbenen Hose.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können.

oec

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