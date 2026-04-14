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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Unbekannte überfallen Bäckerei-Filiale - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Sonntag, 12.04.2026, eine Bäckerei in der Eschholzstraße in Freiburg überfallen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand folgten die zwei Männer einer Mitarbeiterin gegen 6 Uhr unbemerkt in den Verkaufsbereich der an der Ecke Ferdinand-Weiß-Straße gelegenen Bäckerei und forderten unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld. Einer der Täter entriss der Frau einen Schlüsselbund. Im Anschluss flüchteten die Tatverdächtigen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1: circa 25 Jahre, braune Augen, ca. 1,60 bis 1,65 Meter groß, sprach gebrochenes Deutsch, bekleidet mit dunkler Jacke mit Kapuze, dunkler Hose, vermummt mit einem Halstuch.

Tatverdächtiger 2: circa 25 Jahre, 1,60 bis 1,65 Meter groß, sprach gebrochenes Deutsch, bekleidet mit dunkler Jacke mit rotem Streifen an der Seite und Kapuze, vermummt mit einem Halstuch.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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