Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Hochdorf: Unbekannte brechen in Apotheke ein - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 11.04.2026, 12:15 Uhr bis Montag, 13.04.2026, 8:15 Uhr wurde in eine Apotheke in der Fuhrmannsgasse im Freiburger Stadtteil Hochdorf eingebrochen.

Die unbekannte Täterschaft habe nach derzeitigen Erkenntnissen die Eingangstüre gewaltsam aufgehebelt und die Apotheke betreten. Im weiteren Verlauf gelang es den Unbekannten, einen mit Schrauben am Boden verankerten Tresor zu entwenden und mit Hilfe eines unbekannten Fahrzeuges abzutransportieren. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden außerdem mehrere Einbruchspuren an weiteren Hauseingangstüren zum betroffenen Gebäude festgestellt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen zum genauen Inhalt des Tresors dauern an.

Der Polizeiposten Freiburg-Weststadt (Tel.: 0761 897878-0) hat den Sachverhalt aufgenommen und sucht nun weitere Zeugen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Nord rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-4221 entgegen

ak

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