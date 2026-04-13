Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee

Hinterzarten

Falkensteig: Alkoholisierter Autofahrer auf B31 gefährlich unterwegs

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 12.04.2026, gegen 20:12 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass er hinter einem Pkw-Fahrer herfahren würde, welcher in Schlangenlinie auf der B31 auf Höhe Hinterzarten unterwegs sei und in Richtung Freiburg fahre. Der Fahrer des Autos sei zuvor auf der B317, Höhe Seesteige Titisee, mehrmals in den Gegenverkehr gekommen, sodass diese ausweichen und abbremsen mussten, um eine Kollision zu vermeiden. In Falkensteig konnte der 50-jährige Autofahrer durch die Polizei angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte bei dem 50-Jährigen Atemalkoholgeruch und weitere alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Mehrere Atemalkoholtests wurden erfolglos abgebrochen, sodass der Mann in eine Klinik zur Blutentnahme verbracht wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten, eine Strafanzeige wird an die Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt.

Verkehrsteilnehmende, die möglicherweise ebenfalls durch die Fahrweise des 50-Jährigen gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

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