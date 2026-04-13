PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee
Hinterzarten
Falkensteig: Alkoholisierter Autofahrer auf B31 gefährlich unterwegs

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 12.04.2026, gegen 20:12 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass er hinter einem Pkw-Fahrer herfahren würde, welcher in Schlangenlinie auf der B31 auf Höhe Hinterzarten unterwegs sei und in Richtung Freiburg fahre. Der Fahrer des Autos sei zuvor auf der B317, Höhe Seesteige Titisee, mehrmals in den Gegenverkehr gekommen, sodass diese ausweichen und abbremsen mussten, um eine Kollision zu vermeiden. In Falkensteig konnte der 50-jährige Autofahrer durch die Polizei angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte bei dem 50-Jährigen Atemalkoholgeruch und weitere alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Mehrere Atemalkoholtests wurden erfolglos abgebrochen, sodass der Mann in eine Klinik zur Blutentnahme verbracht wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten, eine Strafanzeige wird an die Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt.

Verkehrsteilnehmende, die möglicherweise ebenfalls durch die Fahrweise des 50-Jährigen gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

/and

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 14:39

    POL-FR: Bernau im Schwarzwald: Pedelec-Fahrerin stürzt und muss ins Krankenhaus

    Freiburg (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen kam am Samstag, 11.04.2026, gegen 09:30 Uhr eine 56- jährige Pedelec-Fahrerin aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache und augenscheinlich ohne Fremdverschulden, zu Fall. Möglicherweise wurde das Rad durch den auf dem Gepäckträger transportierten Rucksack blockiert. Sie stürzte nach vorn über den Lenker, ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 14:30

    POL-FR: Hinterzarten: Einbruch in Hotel

    Freiburg (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft drang in der Zeit von Donnerstag, 09.04.2026, 23:30 Uhr und Freitag, 10.04.2026, 07:20 Uhr in ein Hotel in der Freiburger Straße in Hinterzarten ein. Hierbei wurde nach derzeitigen Erkenntnissen ein Fenster im Erdgeschoss mutmaßlich aufgehebelt. Im Gebäudeinnern wurden in verschiedenen Räumen diverse Schränke geöffnet und durchsucht. Durch die Täterschaft konnte ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 14:17

    POL-FR: Laufenburg/Rotzel: Audi überschlägt sich - Hoher Sachschaden

    Freiburg (ots) - Am Samstagmorgen, 11.04.2026, gegen 05.00 Uhr verlor ein Audi A3 kurz vor Rotzel, von Norden herkommend, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieser kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Es entstand erheblicher Sachschaden am Audi und an der Leitplanke, sowie ein Flurschaden. Die Schadenshöhe wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Ein 32- ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren