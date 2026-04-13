Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg/Rotzel: Audi überschlägt sich - Hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 11.04.2026, gegen 05.00 Uhr verlor ein Audi A3 kurz vor Rotzel, von Norden herkommend, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieser kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Es entstand erheblicher Sachschaden am Audi und an der Leitplanke, sowie ein Flurschaden. Die Schadenshöhe wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Ein 32- Jähriger wurde durch den Rettungsdienst behandelt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Er stritt die Fahrereigenschaft ab. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall wahrgenommen haben oder Hinweise zur fahrenden Person geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

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