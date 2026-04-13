PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Handbremse nicht angezogen - Bein eingeklemmt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 11.04.2026, parkte gegen 14:45 Uhr ein 70 Jahre alter Honda-Fahrer sein Auto auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Tullastraße, ohne das Auto gegen Wegrollen zu sichern. Der Honda rollte gegen einen BMW, wobei eine 23- Jährige zwischen beiden Autos eingeklemmt und leicht verletzt wurde. An beiden Autos entstand geringer Sachschaden von wenigen hundert Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 14:16

    POL-FR: Efringen- Kirchen: Mehrere Raser unterwegs - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Samstagmorgen, 11.04.2026, stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Weil am Rhein gegen 00:45 Uhr einen VW Golf mit Lörracher Kennzeichen fest, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Eimeldingen in Richtung Efringen- Kirchen fuhr. Nachdem er durch die Polizei zum Anhalten aufgefordert wurde, flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit durch den Kreisverkehr und bog in die ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 14:15

    POL-FR: Rheinfelden: BMW fährt auf Reisebus auf

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 11.04.2026, gegen 20.00 Uhr beabsichtige ein Reisebus, kurz nach der Einfahrt in den Nollinger Bergtunnel von der Schweiz kommend, vom rechten auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Ein nachfolgender 22-jähriger BMW-Fahrer, der eigenen Angaben zufolge zu schnell unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das Heck des Reisebusses. Dabei wurde der 22-Jährige leicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren