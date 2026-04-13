POL-FR: Bad Säckingen: Handbremse nicht angezogen - Bein eingeklemmt
Freiburg (ots)
Am Samstag, 11.04.2026, parkte gegen 14:45 Uhr ein 70 Jahre alter Honda-Fahrer sein Auto auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Tullastraße, ohne das Auto gegen Wegrollen zu sichern. Der Honda rollte gegen einen BMW, wobei eine 23- Jährige zwischen beiden Autos eingeklemmt und leicht verletzt wurde. An beiden Autos entstand geringer Sachschaden von wenigen hundert Euro.
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