POL-FR: Bad Säckingen: Handbremse nicht angezogen - Bein eingeklemmt

Freiburg (ots) - Am Samstag, 11.04.2026, gegen 20.00 Uhr beabsichtige ein Reisebus, kurz nach der Einfahrt in den Nollinger Bergtunnel von der Schweiz kommend, vom rechten auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Ein nachfolgender 22-jähriger BMW-Fahrer, der eigenen Angaben zufolge zu schnell unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das Heck des Reisebusses. Dabei wurde der 22-Jährige leicht ...

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