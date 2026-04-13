Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen- Kirchen: Mehrere Raser unterwegs - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 11.04.2026, stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Weil am Rhein gegen 00:45 Uhr einen VW Golf mit Lörracher Kennzeichen fest, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Eimeldingen in Richtung Efringen- Kirchen fuhr. Nachdem er durch die Polizei zum Anhalten aufgefordert wurde, flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit durch den Kreisverkehr und bog in die Straße Im Schlöttle ab. Dort konnte der 22-jährige Tatverdächtige auf dem Parkplatz eines Discounters parkend festgestellt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle wurde eine Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit durch berauschende Mittel festgestellt, weshalb eine Blutprobe in einem Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein einbehalten wurde. Der 22-Jährige wird unter anderem wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens zur Anzeige gebracht.

Am Samstagabend gegen 23:10 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung der BUNDESPOLIZEI einen weiteren VW Golf mit Lörracher Zulassung fest, der auf der Bundesautobahn A98 in Richtung Eimeldingen einem vorausfahrenden Auto dicht auffuhr und mittels Lichthupe nötigte. Auch dieser Fahrer flüchtet nach Aufforderung zum Anhalten mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf die A5 und dann in Richtung Norden. Vor der Abfahrt Efringen- Kirchen überholte der VW Golf mehrere Autos über den Standstreifen, wobei mindestens ein Auto, ein weißer Lieferwagen, ausweichen musste und es beinahe zum Unfall gekommen wäre. Die Verfolgung wurde abgebrochen, der VW wurde im weiteren Verlauf noch zwei Mal gemeldet, wie er auf der A5 wieder in Richtung Süden und dann über die Palmrheinbrücke in Richtung Frankreich fuhr. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht dringend Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können. Außerdem werden Geschädigte gesucht, die durch den Golf gefährdet wurden, insbesondere der Fahrer des weißen Lieferwagens und das Auto, dass auf der A98 Höhe der Abfahrt Eimeldingen genötigt wurde. Die Verkehrspolizei ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 9800 0 erreichbar.

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