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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand eines Einfamilienhauses

Rödersheim - Gronau (ots)

Am Samstag, den 11.04.2026, gegen 10.00 Uhr, brach in der Hauptstraße ein Brand im Erdgeschoß eines Wohnhauses aus. Der Brand konnte zeitnah gelöscht werden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich niemand in dem Haus. Es wurden keine Personen verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 60.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-23312
oder per E-Mail: KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Nadine Wolf, Polizeiführerin vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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