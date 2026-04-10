Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Warnung vor russisch sprechenden Schockanrufen - Warnhinweise in russischer Sprache

Germersheim / Neustadt a.d. Weinstraße (ots)

In den letzten Tagen wurde der Polizei mehrere Fälle von Telefonbetrug gemeldet, bei denen die Betrüger gezielt russisch sprechende Senioren anriefen und ihnen eine Notlage vortäuschten, um an das Geld der Opfer zu gelangen. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz hat nun einen Warnhinweis in russischer Sprache auf seiner Homepage: https://s.rlp.de/QW8vPrD zur Verfügung gestellt.

Nach betrügerischen Anrufen in Speyer (s. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6248791) und Germersheim (s. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6250676), wurden der Kriminalpolizei Ludwigshafen nun drei weitere Fälle gemeldet.

Am 07.04.2026 erhielt ein Senior aus Germersheim gegen 11 Uhr einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser schilderte, dass die Tochter des Seniors einen schweren Unfall verursacht habe und sie nun Geld bezahlen müsse, um eine Strafanzeige zu verhindern. Kurze Zeit später kam zweimal ein angeblicher Polizeibeamter zur Wohnadresse des Seniors in Hans-Graf-Sponeck-Straße und nahm das Bargeld entgegen. Der Abholer wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 1,75 - 1,80 Meter groß, kräftige Statur, mit braunen Haaren.

Eine Seniorin aus Neustadt erhielt am 08.04.2026 gegen 11 Uhr einen Anruf von ihrer vermeintlichen Tochter. Diese schilderte, dass sie einen schweren Unfall verursacht habe und nun Geld für die Operation eines schwerverletzen Mädchens brauche. Das Gespräch wurde dann von einem angeblichen Staatsanwalt weitergeführt, der noch hinzufügte, dass die Tochter der Seniorin für drei Jahre ins Gefängnis müsse, wenn sie nicht bezahlen würde. Kurz darauf kam ein unbekannter Mann zu ihr in die Stettiner Straße, um das Geld abzuholen. Der Mann war ca. 50 - 60 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, hatte schwarze kurze Haare und war unrasiert.

Einen Tag später, am 09.04.2026, erhielt eine weitere Seniorin aus Neustadt gegen 17 Uhr einen ähnlichen Anruf. Ein vermeintlicher Polizeibeamter informierte die Frau, dass ihre Schwiegertochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun Geld zahlen müssen. Nach dem Gespräch übergab die Seniorin in der Branchweilerhofstraße Bargeld in einer Stofftasche. Der Abholer wird als 40 - 50 Jahre alt, ca. 1,60 - 1,70 Meter groß beschrieben. Der Mann habe vermutlich eine Kappe und ein langärmeliges Shirt oder einen Pullover getragen. Das Geld wurde in einer grünen Stofftasche übergeben.

In allen Fällen sprachen die Betrüger russisch. Aufgrund der ähnlichen Vorgehensweise dürfte ein Zusammenhang zwischen den Taten bestehen. Durch die betrügerischen Anrufe entstand ein Gesamtschaden von fast 100.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können.

Haben Sie am 07.04.2026 in der Hans-Graf-Sponeck-Straße in Germersheim verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Haben Sie am 08.04.2025 zwischen 11 Uhr und 12 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Stettiner Straße in Neustadt gesehen?

Oder haben Sie am 09.04.2025, zwischen 17 Uhr und 18:30 Uhr, etwas in der Branchweilerhofstraße (nahe Stettiner Straße) in Neustadt beobachtet?

Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.

ACHTUNG: Schützen Sie Ihre Angehörigen vor betrügerischen Anrufen! Wir haben auf unserer Homepage: https://s.rlp.de/QW8vPrD einen Flyer mit russischen Warnhinweisen veröffentlicht. Wenn Sie russischsprechende Senioren in Ihrer Verwandtschaft oder Bekanntschaft haben, warnen Sie diese vor der aktuellen Betrugsmasche.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell