Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kriminalstatistik der Stadt Ludwigshafen - Deutlich weniger Straftaten

Ludwigshafen (ots)

Die Gesamtanzahl der polizeilich bekanntgewordenen Straftaten im Stadtgebiet Ludwigshafen ist gegenüber dem Vorjahr um 1.522 Fälle (15.029 im Jahr 2025, 16.551 im Jahr 2024) deutlich gesunken.

Aufklärungsquote auf gleichbleibendem Niveau:

Im Jahr 2025 wurden insgesamt 9.190 von 15.029 Straftaten aufgeklärt. Dies entspricht einer Aufklärungsquote von 61,1% (2024: 61,6%).

Statistisches Risiko Opfer einer Straftat zu werden geht leicht zurück:

Um Veränderungen des Kriminalitätsaufkommens bewerten zu können, wird die Anzahl der Straftaten ins Verhältnis zur gemeldeten Bevölkerung gesetzt (Häufigkeitszahl = Anzahl der erfassten Fälle auf 100.000 Einwohnende). Je kleiner die sogenannte Häufigkeitszahl, desto geringer ist die statistische Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden. Die Häufigkeitszahl betrug im Jahr 2025 für das Stadtgebiet Ludwigshafen ohne ausländerrechtliche Verstöße 8.433. Im Vergleich zum Vorjahr 2024 ist hier ein leichter Rückgang der Zahl zu erkennen. (9.357, -9,87%).

Entwicklungen in einzelnen Deliktsbereichen:

Die Delikte der Eigentumskriminalität sind gegenüber dem Vorjahr um 259 Fälle auf 5.084 zurückgegangen (2024: 5.343). Gleichzeitig wurde mit 35,84 Prozent die höchste Aufklärungsquote im 5-Jahresvergleich erzielt.

Einen besonders deutlichen Rückgang verzeichnen die Vermögens- und Fälschungsdelikte: Die Fallzahlen sanken um knapp 34 Prozent von 3.799 im Jahr 2024 auf 2.518 im Jahr 2025.

Mit 293 erfassten Fällen (2024: 320) verzeichnen die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung im 5-Jahresvergleich die niedrigsten Fallzahlen.

Messerangriffe waren auf niedrigem Niveau rückläufig: Im Jahr 2025 wurden 39 Fälle erfasst (2024: 44).

Auch die Betäubungsmittelkriminalität ist erneut gesunken - von 666 auf 514 Fälle.

Die Fälle der Straßenkriminalität gingen um 269 Fälle auf 3.099 Fälle zurück (2024: 3.368).

Die Rohheitsdelikte sind um 2,89 Prozent auf 3.236 Fälle leicht angestiegen (2024: 3.145). Die Aufklärungsquote in diesem Bereich ist mit 88,5 Prozent auf einem sehr hohen Niveau. In 9 von 10 Fällen kann die Polizei im Bereich der Rohheitsdelikte einen Tatverdächtigen ermitteln.

Die Fälle häuslicher Gewalt stiegen im Jahr 2025 um 30 Fälle auf 985 an (2024: 955).

Auch Gewaltdelikte gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sind im Jahr 2025 um 19,18 Prozent auf 87 Fälle deutlich gestiegen (2024: 73). Die Anzahl der verletzten Einsatzkräfte ist von 41 auf 50 Personen angestiegen. Zu schweren oder tödlichen Verletzungen ist es nicht gekommen.

Fazit:

Die Kriminalstatistik 2025 zeigt einen deutlichen Rückgang der Gesamtfallzahlen. Die Stadt Ludwigshafen ist weiterhin die zweitsicherste Stadt in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu den anderen Oberzentren.

Die gesamte Kriminalstatistik ist hier: https://s.rlp.de/CymBqcF abrufbar.

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