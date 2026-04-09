Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 42-Jähriger

Ludwigshafen (ots)

Seit Donnerstag, 09.04.2026, wird eine in Ludwigshafen wohnende 42-Jährige vermisst. Sie verließ am Donnerstag gegen 10:00 Uhr ein Krankenhaus in der Semmelweisstraße in Ludwigshafen. Zuletzt wurde die Vermisste im Nahbereich des Krankenhauses gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 42-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 42-Jährigen:

- circa 1,70m groß

- kräftige Körperstatur

- dunkle Haut

- dunkle lange Haare (Zum Zopf zusammengebunden)

- rotes T-Shirt mit schwarzen Blumen

- kurze Helle Jacke

- weißes Halstuch

Weitere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/5pqvpDf

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

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