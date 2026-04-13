POL-FR: Bernau im Schwarzwald: Pedelec-Fahrerin stürzt und muss ins Krankenhaus

Freiburg (ots) - Am Samstagmorgen, 11.04.2026, gegen 05.00 Uhr verlor ein Audi A3 kurz vor Rotzel, von Norden herkommend, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieser kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Es entstand erheblicher Sachschaden am Audi und an der Leitplanke, sowie ein Flurschaden. Die Schadenshöhe wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Ein 32- ...

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