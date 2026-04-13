POL-FR: Bernau im Schwarzwald: Pedelec-Fahrerin stürzt und muss ins Krankenhaus
Freiburg (ots)
Nach bisherigen Erkenntnissen kam am Samstag, 11.04.2026, gegen 09:30 Uhr eine 56- jährige Pedelec-Fahrerin aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache und augenscheinlich ohne Fremdverschulden, zu Fall. Möglicherweise wurde das Rad durch den auf dem Gepäckträger transportierten Rucksack blockiert. Sie stürzte nach vorn über den Lenker, verletzte sich und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.
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