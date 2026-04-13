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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau im Schwarzwald: Pedelec-Fahrerin stürzt und muss ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen kam am Samstag, 11.04.2026, gegen 09:30 Uhr eine 56- jährige Pedelec-Fahrerin aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache und augenscheinlich ohne Fremdverschulden, zu Fall. Möglicherweise wurde das Rad durch den auf dem Gepäckträger transportierten Rucksack blockiert. Sie stürzte nach vorn über den Lenker, verletzte sich und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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