Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten: Einbruch in Hotel

Freiburg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft drang in der Zeit von Donnerstag, 09.04.2026, 23:30 Uhr und Freitag, 10.04.2026, 07:20 Uhr in ein Hotel in der Freiburger Straße in Hinterzarten ein. Hierbei wurde nach derzeitigen Erkenntnissen ein Fenster im Erdgeschoss mutmaßlich aufgehebelt. Im Gebäudeinnern wurden in verschiedenen Räumen diverse Schränke geöffnet und durchsucht. Durch die Täterschaft konnte ein Würfeltresor aufgefunden werden, welcher mutmaßlich in ein Fahrzeug geladen und abtransportiert wurde. Der Diebstahlsschaden ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Polizeiposten Hinterzarten bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07652/9177-0 zu melden.

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