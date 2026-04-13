Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: "Bad Krozingen: Tote Krähen im Kurpark" - Hier: Ergebnis der tierpathologischen Untersuchung

Freiburg (ots)

Wie die Untersuchung der toten Krähen ergab, starben zwei der Tiere offenbar durch ein Insektizid. Es liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand keine konkreten Hinweise auf eine gezielte Vergiftung durch Menschenhand vor.

Möglicherweise haben die Krähen einen kleinen Rest des Insektizids gefunden und gefressen. Wo das Gift herstammt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Eine dritte tote Krähe, die im Kurpark gemeldet wurde, starb nachweislich an Darmbakterien - eine Vergiftung wurde ausgeschlossen.

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Ursprungsmeldung vom 20.03.2026:

In den Bäumen des Bad Krozinger Kurparks halten sich derzeit sehr viele Krähen auf. Am Donnerstag und auch am Freitag, 20.03.2026, war Passanten aufgefallen, dass jeweils eine bzw. zwei Krähen vom Baum fielen, einen "benebelten" Eindruck machten und schlussendlich verendeten.

Der unter anderem für Tierschutz zuständige Fachdienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Beim ersten veterinärmedizinisch untersuchten Tier stellte sich heraus, dass dieses keine offensichtlichen Verletzungen hatte und auch nicht beschossen wurde.

Ob schlussendlich eine Vergiftung vorliegt, die sich die Tiere auch beim Verzehr verdorbener Lebensmittel zuziehen können, die Tiere bewusst vergiftet wurden oder eine Erkrankung bei den Tieren zum Tode führte, wird derzeit noch untersucht.

Beim Fund solcher Tiere wird geraten, diese nicht mit bloßen Händen zu berühren. Verdächtiges sollte ohnehin immer dem nächsten Polizeirevier gemeldet werden.

rb/ GU

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