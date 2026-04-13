Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 92-Jährige von Unbekanntem in Fahrstuhl überfallen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter soll am Samstag, 11.04.2026, eine 92-jährige Frau in einem Fahrstuhl einer Einrichtung für betreutes Wohnen in der Albertstraße in Freiburg überfallen haben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ereignete sich der Vorfall zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr. Der Tatverdächtige habe den Fahrstuhl gemeinsam mit der Geschädigten betreten, wo er sie unvermittelt angriff und ihr die Handtasche entriss. Der Angreifer flüchtete anschließend in Richtung Stefan-Meier-Straße. Die Geschädigte wurde bei dem Vorfall verletzt. Die entwendete Tasche konnte in unmittelbarer Umgebung durch eine Zeugin aufgefunden werden. Eine sofort durch die Polizei eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- schwarzer Kapuzenpullover (Kapuze hochgezogen), schwarze Sonnenbrille, schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, schwarze Schuhe, schwarz-rote Sporttasche von Adidas (wurde auf dem Rücken getragen)

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

Oec

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