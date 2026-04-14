POL-FR: Zell im Wiesental: Holzbrücke beim Himmelsbach beschädigt - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Unbekannte beschädigten die Holzbrücke im Stadtwald Zell im Wiesental, welche sich über den vorderen Himmelsbach befindet. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montagabend, 06.04.2026 und Dienstagmorgen, 07.04.2026. Rund 7.000 Euro Sachschaden wurden an der Brücke verursacht. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) sucht Zeugen, welche Hinweise zu den Verursachern geben können. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Schopfheim Hinweise unter der Telefonnummer 07622/666980 entgegen.
md/tb
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