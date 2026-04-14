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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Holzbrücke beim Himmelsbach beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte beschädigten die Holzbrücke im Stadtwald Zell im Wiesental, welche sich über den vorderen Himmelsbach befindet. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montagabend, 06.04.2026 und Dienstagmorgen, 07.04.2026. Rund 7.000 Euro Sachschaden wurden an der Brücke verursacht. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) sucht Zeugen, welche Hinweise zu den Verursachern geben können. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Schopfheim Hinweise unter der Telefonnummer 07622/666980 entgegen.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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