Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiamt: Unbefugter Gebrauch eines Baggers - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft nahm zwischen dem 11. und 12. April auf bislang unbekannte Art und Weise einen auf der Baustelle Kölblinsberg (Bau eines Winderades) in Freiamt abgestellten Kettenbagger in Betrieb.

Der Bagger wurde anschließend von der Baustelle bis in den Bereich Felsen 1 in Freiamt gefahren. Hierbei wurde das Fahrzeug auf den Feld-/Waldwegen auf einer Strecke von ca. 1,5 Kilometer bewegt. Der Fahrtweg war aufgrund der Ketteneindrücke im Erdreich eindeutig nachvollziehbar.

Der Bagger kam möglicherweise aufgrund eines Fahrfehlers vom Weg ab und wurde im Bereich Felsen 1 in Schräglage an einer Waldböschung stehen gelassen. Bei dem Bagger handelt es sich um einen 22,5 Tonnen schweren Kettenbagger der Marke CAT.

Ob an den befahrenen Wegen ein Flurschaden entstanden ist, ist Teil der weiteren Ermittlungen. Zeugen, welche Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641 582-0) zu melden.

KL

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell