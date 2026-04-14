Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg | Lörrach: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - keine Verletzten - Hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Samstag, 11.04.2026, wurde über den Notruf der Polizei ein Wohnungsbrand in der Untere Hartmattenstraße in Lörrach gemeldet. Zeitgleich meldete ein Bewohner der Integrierten Leitstelle in Lörrach, dass im Haus ein Rauchmelder zu hören sei und Rauch wahrgenommen wurde, weshalb alle anwesenden Personen das Mehrfamilienhaus bereits verlassen hätten. Der Freiwilligen Feuerwehr gelang es, den Wohnungsbrand schnell unter Kontrolle zu bringen, sodass ein Übergreifen auf weitere Wohnung verhindert werden konnte. Lediglich in einer weiteren Wohnung entstand ein Schaden durch den Löscheinsatz. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wurde auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Nach Abschluss der Löscharbeiten stellte sich ein 32-Jähriger der Polizei und gab an, für die Brandentstehung verantwortlich gewesen zu sein. Der Tatverdächtige wurde am Sonntag, 12.04.2026, dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in einem psychiatrischen Krankenhaus vorläufig untergebracht. Die Ermittlungen dauern weiter an. Es wird darauf hingewiesen, dass bis zum Vorliegen einer etwaigen rechtskräftigen gerichtlichen Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt.

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