PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des Polizeipräsidiums Freiburg | Lörrach: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - keine Verletzten - Hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Samstag, 11.04.2026, wurde über den Notruf der Polizei ein Wohnungsbrand in der Untere Hartmattenstraße in Lörrach gemeldet. Zeitgleich meldete ein Bewohner der Integrierten Leitstelle in Lörrach, dass im Haus ein Rauchmelder zu hören sei und Rauch wahrgenommen wurde, weshalb alle anwesenden Personen das Mehrfamilienhaus bereits verlassen hätten. Der Freiwilligen Feuerwehr gelang es, den Wohnungsbrand schnell unter Kontrolle zu bringen, sodass ein Übergreifen auf weitere Wohnung verhindert werden konnte. Lediglich in einer weiteren Wohnung entstand ein Schaden durch den Löscheinsatz. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wurde auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Nach Abschluss der Löscharbeiten stellte sich ein 32-Jähriger der Polizei und gab an, für die Brandentstehung verantwortlich gewesen zu sein. Der Tatverdächtige wurde am Sonntag, 12.04.2026, dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in einem psychiatrischen Krankenhaus vorläufig untergebracht. Die Ermittlungen dauern weiter an. Es wird darauf hingewiesen, dass bis zum Vorliegen einer etwaigen rechtskräftigen gerichtlichen Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 12:27

    POL-FR: Emmendingen: 49-jähriger Mann vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 11.04.2026, wurde der 49-jährige Olivier B. aus Buggingen bei der Polizei als vermisst gemeldet. Zuletzt hielt sich der Vermisste in Emmendingen auf. Überprüfungen möglicher Hinwendungsorte sowie intensive Suchmaßnahmen, unter anderem unter dem Einsatz des Polizeihubschraubers, erbrachten bislang keine Hinweise auf seinen ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 11:47

    POL-FR: Freiamt: Unbefugter Gebrauch eines Baggers - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Bislang unbekannte Täterschaft nahm zwischen dem 11. und 12. April auf bislang unbekannte Art und Weise einen auf der Baustelle Kölblinsberg (Bau eines Winderades) in Freiamt abgestellten Kettenbagger in Betrieb. Der Bagger wurde anschließend von der Baustelle bis in den Bereich Felsen 1 in Freiamt gefahren. Hierbei wurde das Fahrzeug auf den ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 11:10

    POL-FR: Zell im Wiesental: Holzbrücke beim Himmelsbach beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Unbekannte beschädigten die Holzbrücke im Stadtwald Zell im Wiesental, welche sich über den vorderen Himmelsbach befindet. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montagabend, 06.04.2026 und Dienstagmorgen, 07.04.2026. Rund 7.000 Euro Sachschaden wurden an der Brücke verursacht. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) sucht Zeugen, welche Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren