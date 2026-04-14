POL-FR: Lauchringen: Kollision zwischen Radfahrerin und Schulbus - Zeugensuche
Freiburg (ots)
Am Montag, 13.03.2026, kam es gegen 08.00 Uhr an der Fußgängerüberquerungshilfe in der Klettgaustraße, Höhe des Rathauses, zu einem Zusammenstoß zwischen einer 16-jährigen Radfahrerin und einem Schulbus. Dabei wurde die 16-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad und Linienbus entstand geringer Sachschaden. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Die Verkehrspolizei Waldshut ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.
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