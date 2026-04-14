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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dachsberg: Auto nach Rangiervorgang auf dem Dach

Freiburg (ots)

Am Montag, 13.04.2026, verunfallte gegen 22.00 Uhr eine 58-jährige VW- Fahrerin. Um einem aus Richtung Wilfingen entgegenkommenden Auto auf der engen K 6590 Platz zu schaffen, fuhr die 58-Jährige rückwärts und kam von der Fahrbahn ab. Aufgrund der steilen Böschung kippte der VW um und stürze die Böschung hinunter, wo das Auto auf der tiefer gelegenen K6591 auf dem Dach zum Liegen kam. Verletzt wurde niemand. Der VW musste abgeschleppt werden, es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von mehreren tausend Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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