Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Iserlohn/ Nachrodt/ Hemer (ots)
1. Messstelle Iserlohn-Sümmern, Rittershausstraße, Zeit 27.03.2026, 11:55 bis 13:45 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 200, Verwarngeldbereich 27, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 50 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
2. Messstelle Iserlohn, Echelnteichweg,
Zeit 27.03.2026, 13:55 bis 15:55 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 175, Verwarngeldbereich 29, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 7, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 57 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde M.
3. Messstelle Nachrodt-Wiblingwerde, Ehermahlstraße, Zeit 27.03.2026, 16:15 bis 17:55 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 121, Verwarngeldbereich 5, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 45 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde HA.
4. Messstelle Iserlohn-Kalthof, Kalthofer Straße, Zeit 28.03.2026, 9:10 bis 11:20 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 400, Verwarngeldbereich 55, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 6, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 77 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde UN.
5. Messstelle Hemer, Landhauser Straße,
Zeit 28.03.2026, 11:55 bis 14:05 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 434, Verwarngeldbereich 10, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 66 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
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