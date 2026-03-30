POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Lüdenscheid (ots) - Die Polizei sucht aktuell nach einer vermissten 57-jährigen Lüdenscheiderin. Sie hat ihre Wohngruppe am Mittwochmorgen verlassen. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Alle Suchmaßnahmen waren vergeblich, so dass die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet. Fotos sind im Fahndungsportal zu finden unter https://polizei.nrw/fahndung/199224 Die Frau ...

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