Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Gärtnerei - Kleintransporter entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 11.04.2026, 16.00 Uhr bis Montag, 13.04.2026, 08.00 Uhr, beschädigte eine unbekannte Täterschaft einen Glaseinsatz einer Tür und verschaffte sich so Zutritt in eine Gärtnerei in der Domhofstraße. Aus dem Gebäude wurde ein Fahrzeugschlüssel entwendet. Im weiteren Verlauf entwendete die unbekannte Täterschaft einen silbergrauen Kleintransporter der Marke Renault Trafic, welcher auf einem Parkplatz vor dem Verkaufsraum abgestellt war. An dem Firmenfahrzeug befindet sich eine Aufschrift einer Gärtnerei und Blumenhaus in grüner Schrift. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und / oder Hinweise zu dem entwendeten Kleintransporter geben können.

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