Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad im Kreisverkehr - Radfahrer verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 13.04.2026, gegen 06.50 Uhr, kam es im Kreisverkehr Basler Straße / Clara-Immerwahr-Straße zwischen einem Pkw und einem Fahrrad zu einem Unfall. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer kam von der Clara-Immerwahr-Straße und fuhr in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah er einen sich bereits im Kreisverkehr befindlichen, von links kommenden, 44-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer kollidierte mit der Fahrertür des Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Radfahrer in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell