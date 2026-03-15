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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße, Samstag, 14.03.2026, 17:00 Uhr

Bad Gandersheim (nol) - Am Samstag, gegen 17:00 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Bad Gandersheim in der Hildesheimer Straße einen schwarzen Audi. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Pkw über keine gültige Versicherung verfügt. Aus diesem Grund wurde dem Führer die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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