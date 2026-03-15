POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Northeim (ots) - Samstag, 14.03.2026, 12.11 Uhr Northeim, Untere Straße Northeim (Hep) - Am Samstag wurde in Northeim durch eine Streifenbesatzung ein PKW Nissan kontrolliert. Der Fahrer, ein 43-jähriger Mann aus Lindau, zeigte bei der Kontrolle Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten. Ein Test ergab, dass der Mann unter dem Einfluss von THC stand. Auf der Dienststelle der Polizei Northeim ...

mehr