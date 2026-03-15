POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz
Bad Gandersheim (ots)
Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße, Samstag, 14.03.2026, 17:00 Uhr
Bad Gandersheim (nol) - Am Samstag, gegen 17:00 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Bad Gandersheim in der Hildesheimer Straße einen schwarzen Audi. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Pkw über keine gültige Versicherung verfügt. Aus diesem Grund wurde dem Führer die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.
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