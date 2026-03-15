POL-NOM: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln
Northeim (ots)
Samstag, 14.03.2026, 12.11 Uhr
Northeim, Untere Straße
Northeim (Hep) - Am Samstag wurde in Northeim durch eine Streifenbesatzung ein PKW Nissan kontrolliert. Der Fahrer, ein 43-jähriger Mann aus Lindau, zeigte bei der Kontrolle Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten. Ein Test ergab, dass der Mann unter dem Einfluss von THC stand. Auf der Dienststelle der Polizei Northeim wurde dem Mann von einem Arzt eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt mit dem PKW wurde ihm untersagt.
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