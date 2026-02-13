Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bei Einschleusung geholfen - Kosovare am Flughafen München verhaftet

Flughafen München (ots)

Am Donnerstag (12. Februar) haben Beamte der Bundespolizei am Flughafen München einen 28-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen festgenommen.

Der Mann war mit einem Flug aus Pristina/Kosovo eingereist und wurde im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle überprüft. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Heilbronn vorlag.

Das Amtsgericht Heilbronn hatte den 28-Jährigen bereits im Jahr 2020 wegen Beihilfe zur Einschleusung von Ausländern zu einer Freiheitsstrafe von 180 Tagen verurteilt. Sechs Jahre später klickten nun am Flughafen München die Handschellen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten die Beamten den Verurteilten in die Justizvollzugsanstalt Erding. Dort muss er nun seine Freiheitsstrafe verbüßen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell