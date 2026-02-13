Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Bei Einschleusung geholfen - Kosovare am Flughafen München verhaftet
Flughafen München (ots)
Am Donnerstag (12. Februar) haben Beamte der Bundespolizei am Flughafen München einen 28-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen festgenommen.
Der Mann war mit einem Flug aus Pristina/Kosovo eingereist und wurde im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle überprüft. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Heilbronn vorlag.
Das Amtsgericht Heilbronn hatte den 28-Jährigen bereits im Jahr 2020 wegen Beihilfe zur Einschleusung von Ausländern zu einer Freiheitsstrafe von 180 Tagen verurteilt. Sechs Jahre später klickten nun am Flughafen München die Handschellen.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten die Beamten den Verurteilten in die Justizvollzugsanstalt Erding. Dort muss er nun seine Freiheitsstrafe verbüßen.
Rückfragen bitte an:
Stefan Bayer
Bundespolizei Flughafen München
Nordallee 2 - 85356 München-Flughafen
Telefon: 089/97307-9020
E-Mail: bpol.muc.stsoea@polizei.bund.de
Die Bundespolizei am Flughafen München ist mit ihren gut 1.600
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die zweitgrößte
Flughafendienststelle der Bundespolizei in Deutschland. Ihre
polizeilichen Aufgaben umfassen insbesondere den grenzpolizeilichen
Schutz des Bundesgebietes und die Bekämpfung der
grenzüberschreitenden Kriminalität, die Gefahrenabwehr im Bereich der
Bahnanlagen des Bundes und die Sicherheit der Bahnreisenden, sowie
Luftsicherheitsaufgaben zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit
des zivilen Luftverkehrs. Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de oder unter oben genannter Kontaktadresse.
Die Bundespolizei in Bayern nutzt für besondere Anlässe auch X.
Werden auch Sie Follower von @bpol_by!
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell