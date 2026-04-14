PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried/ Hornberg: Baumaschine beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Zeit von Freitag, 10.04.2026, 17:30 Uhr bis Montag, 13.04.2026, 07.00 Uhr wurde auf der Baustelle am Hornbergbecken mit einem bislang unbekannten Gegenstand eine Arbeitsmaschine erheblich beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Görwihl hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07764 9329980 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 14:42

    POL-FR: Lörrach: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad im Kreisverkehr - Radfahrer verletzt

    Freiburg (ots) - Am Montag, 13.04.2026, gegen 06.50 Uhr, kam es im Kreisverkehr Basler Straße / Clara-Immerwahr-Straße zwischen einem Pkw und einem Fahrrad zu einem Unfall. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer kam von der Clara-Immerwahr-Straße und fuhr in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah er einen sich bereits im Kreisverkehr befindlichen, von links kommenden, ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 14:40

    POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Gärtnerei - Kleintransporter entwendet - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Samstag, 11.04.2026, 16.00 Uhr bis Montag, 13.04.2026, 08.00 Uhr, beschädigte eine unbekannte Täterschaft einen Glaseinsatz einer Tür und verschaffte sich so Zutritt in eine Gärtnerei in der Domhofstraße. Aus dem Gebäude wurde ein Fahrzeugschlüssel entwendet. Im weiteren Verlauf entwendete die unbekannte Täterschaft ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren