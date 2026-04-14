Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried/ Hornberg: Baumaschine beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Zeit von Freitag, 10.04.2026, 17:30 Uhr bis Montag, 13.04.2026, 07.00 Uhr wurde auf der Baustelle am Hornbergbecken mit einem bislang unbekannten Gegenstand eine Arbeitsmaschine erheblich beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Görwihl hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07764 9329980 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

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