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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Zu einem zunächst vermeintlich harmlosen Zusammenstoß kam es am Donnerstag, 09.04.2026, gegen 17:30 Uhr im Bereich Herdweg bei Gundelfingen zwischen zwei Radfahrern.

Einer der Radfahrer wollte nach derzeitigem Kenntnisstand nach rechts in Richtung Mühlbach abbiegen, als ihm ein S-Pedelec-Fahrer entgegenkam, mutmaßlich beim Linksabbiegen die Kurve schnitt und es so zum Zusammenstoß kam. Hierbei stürzte der Radfahrer. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten konnte man sich vor Ort über den Schaden einigen und der S-Pedelec-Fahrer fuhr davon.

Im Nachgang stelle der Radfahrer einen nicht unerheblichen Schaden an seinem Rad und außerdem eine Verletzung an seiner Schulter fest.

Der S-Pedelec-Fahrer wird daher gebeten, sich für die Schadensregulierung beim Polizeiposten Denzlingen, Tel. 07666 9383-0, zu melden. Auch das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681 40740) ist rund um die Uhr erreichbar.

dk

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Diana Kunz, Tel. 0761/882-1013
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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