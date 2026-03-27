Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Morbach (ots)

Am Donnerstag, dem 26.03.2026, gegen 15:49 Uhr kam es auf der B327 in Höhe der ARAL-Tankstelle Morbach zu einem Verkehrsunfall. Demnach fuhr ein PKW vom Tankstellengelände auf die B327 auf und übersah hierbei einen von Richtung Morbach kommenden PKW. Der herannahende PKW konnte nicht mehr ausweichen, sodass beide Fahrzeuge auf der B327 miteinander kollidierten. Eine Person klagte über leichte Verletzungen und wurde zwecks weiterer Abklärung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Die B327 war während der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde voll gesperrt und für weitere zwei Stunden nur einspurig befahrbar. Im Einsatz waren die Feuerwehr Morbach, die Straßenmeisterei Bernkastel- Kues, ein Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber und die Polizei Morbach.

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